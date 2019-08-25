توقعات طقس الغد.. هطول أمطار رعدية على جازان وعسير والباحة

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الإثنين الموافق 2019/08/26 في المملكة، قائلة إنه يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على جازان، عسير، الباحة، مرتفعات مكة المكرمة، المدينة المنورة.

وشملت التوقعات، أن يمتد تأثير السحب الرعدية حتى الأجزاء الساحلية من مناطق مكة المكرمة، جازان، المدينة المنورة، فيما تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مناطق القصيم، حائل، تبوك.