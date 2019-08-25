شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية ينوه لـ«بنتن» بالخدمات المقدمة لحجاج بلاده والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)
استقبل وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بمكة المكرمة اليوم، رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية الدكتور على رضا حسين رشيديان والوفد المرافق له.
وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون الحجاج الإيرانيّين، والخدمات والتسهيلات المقدمة لهم.
ونوّه رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية الدكتور علي رضا حسين رشيديان بالخدمات المقدمة لحجاج بلاده، مقدمًا التهنئة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1440.
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