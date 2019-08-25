شكرا لقرائتكم خبر عن تسوية حقوق مالية بـ5.7 مليون ريال لـ134 وافداً في الخبر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

باشرت إدارة التسوية الودية بمكتب العمل بمحافظة الخبر إنهاء دعاوى تتعلق بـ134 عاملاً آسيوياً، وتمكنت من استرداد حقوقهم المالية التي تجاوزت 5.7 مليون ريال، وذلك بعدما أنهى المحققون الدعاوى المقدمة من العمالة بالصلح والتراضي.

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وتنوعت جنسيات العمالة بين الهندية (الفئة الأكثر بين العمالة)، النيبالية، الباكستانية، السيرلانكية والبنغلاديشية، وكان النصيب الأكبر من مبالغ التسوية للعمالة الهندية بإجمالي مبالغ تجاوزت 4.5 مليون ريال، وتوزع باقي المبلغ بين الجنسيات الأخرى.

يذكر أن جميع العمالة تعمل لدى منشأة واحدة قد تعثرت وامتنعت عن صرف مستحقات العاملين بها.

وأكد مدير مكتب العمل بمحافظة الخبر منصور آل بن علي، حرص إدارة التسوية الودية وإدارة المكتب على إنهاء جميع قضايا العمالة في أسرع وقت ممكن وذلك حسب توجيهات ومتابعة مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبدالرحمن بن فهد المقبل وكذلك وفق توجيهات الوزارة.