موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 1441 هجريا، وموعد بداية الاحتفال

إجازة اليوم الوطني السعودي هي إجازة ينتظرها الكثير من الطلاب، والموظفين في كل أنحاء المملكة للاحتفال باليوم الوطني بالمملكة، ودائما تكون إجازة اليوم الوطني السعودي في بداية الفصل الدراسي الأول في شهر محرم من كل عام، ولذلك أعلنت الخدمة المدنية عن موعد بداية، ونهاية إجازة اليوم الوطني السعودي 1441، وموعد عودة الموظفين بعد نهاية الإجازة.

موعد بداية إجازة اليوم الوطني السعودي 1441

كما أعلنت الخدمة المدنية السعودية بشكل رسمي عن موعد إجازة اليوم الوطني، تبدأ في نهاية دوام 19 سبتمبر 2019، وتستمر لمدة أربعة أيام حتى يوم 23 سبتمبر 2019، وذلك لان المملكة تحتفل كل عام باليوم الوطني السعودي يوم 23 سبتمبر، وستقام في هذا اليوم الكثير من الاحتفالات في كل أنحاء المملكة، ويوافق هذا اليوم هجريا يوم 24 محرم 1441.

سبب تحديد يوم 23 سبتمبر موعد اليوم الوطني السعودي

سؤال هام يسأله الكثير من المتابعين لماذا تم تحديد يوم 23 سبتمبر اليوم الوطني السعودي، ولذلك بعد البحث تبين لنا أن هذا اليوم يوم 23 سبتمبر يوافق اليوم الذي تم فيه صدور أمر ملكي بتوحيد البلاد، وتسميتها باسم المملكة العربية السعودية، وفي عام 2005 الماضي أقر الملك عبد الله رحمة الله عليه يوم 23 سبتمبر إجازة رسمية سنوية لجميع العاملين في القطاع الحكومي، وجميع الطلاب في المدارس، والجامعات، وقد تم تحديد عدد أيام إجازة اليوم الوطني أربعة أيام فقط، ومن المتوقع مثل كل عام يبدأ المغردون بتبادل التهاني بمناسبة إجازة اليوم الوطني 1441 على تويتر، وتداول مقاطع فيديو للاحتفال.