تعرف على حياة الشيخ ماهر المعيقلي

نقدم لكم متابعينا الكرام تعريف بسيط عن حياة الشيخ ماهر المعيقلي ، حيث ان أسمه الحقيقي كاملاً هو ماهر بن حمد بن معيقل المعيقلي البلوي حيث ولد في السابع من يناير لعام 1969 بالمدينة المنورة في السعودية.

الشيخ ماهر المعيقلي متزوج و أب لأربعة أبناء (بنتان وولدان) كلهم مسجلون بمدارس تحفيظ القرآن الكريم ، حتى يسيروا على درب أبيهم الذي اعتنى بكتاب الله فحفظه وتلاه أحسن تلاوة .

تعليمه ومؤهلاته والدرجات العلمية التي حصل عليها : لقد درس الشيخ ماهر المعيقلي في كلية المعلمين في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية وتخرج منها وعمل بعد ذلك مدرسا للرياضيات ، ثم انتقل الشيخ ماهر المعيقلي الي مكة المكرمة وعمل فيها معلما في مدرسة بلاط الشهداء” بمكة المكرمة ، ثم عمل بعد ذلك مرشداَ طلابياَ في مدرسة الأمير عبد المجيد بمكة المكرمة ايضا .

و قد أكمل الشيخ ماهر المعيقلي دراسته العليا في جامعة أم القرى و قد حصل الشيخ على درجة الماجستير في الشريعة من جامعة أم القرى سنة ۱٤۲۵هـجريا و هو ما يوافق سنة 2004 ميلاديا في كلية الشريعة بجامعة أم القرى و كانت رسالة الماجستير في فقه الإمام أحمد بن حنبل ثم حصل من جامعة أم القرى ايضا على درجة الدكتوراه في الفقه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف سنة١٤٣٤ هـجريا و هو ما يوافق سنة 2012 ميلاديا و كانت رسالة الدكتوراه بعنوان تحفة النبيه في شرح التنبيه للزنكلوني الشافعي دراسة وتحقيقاً لباب الحدود والقضاء” و نوقشت الرسالة بقاعة الملك عبد العزيز.

قراءته للقرآن : لقد حفظ الشيخ ماهر المعيقلي القرآن الكريم كاملا و هو من أشهر القراء في العالم الإسلامي يتميز الشيخ ماهر المعيقلي بصوت جميل و رائع و اهتم بالقرآن فدرَس قواعده وأحكامه ، و أَحبَّ قراءته كما ينبغي، فصدحت حنجرته بما تيسر من آياته ترتيلا و تجويدا .

و يتميز الشيخ ماهر المعيقلي عن غيره من قراء كتاب الله بصوته الندي و قراءاته الخاشعة التي تدخل المستمعين في عالم روحاني جميل تَطمئِنُّ فيه قلوبهم، وتَصْفى بالقرآن أذهانهم، وتَرْقى من خلالها أرواحهم ، كما يتميز بإحساسه المرهف وأسلوبه الرصين و تلاواته الندية التي تأسر قلوب المصلين و تدفعها من حيث لا تدري إلى الخشوع و التأمل و التفكر .

أهم المناصب التي تولاها الشيخ ماهر المعيقلي

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_ عمل الشيخ ماهر المعيقلي كأستاذ مساعد بقسم الدراسات القضائية بكلية الدراسات القضائية والأنظمة بجامعة أم القرى وشغل منصب وكيل الكلية للدراسات العليا و البحث العلمي .

_ لقد أصبح الشيخ ماهر المعيقلي محاضرا بكلية الشريعة و الدراسات الإسلامية.

_ تولى الشيخ ماهر المعيقلي إمامة مسجد “عبد الرحمن السعدي” بمكة المكرمة في المملكة العربية السعودية .

_ ثم تولي بعد ذلك الشيخ ماهر المعيقلي إمامة المسجد النبوي الشريف من سنة۱٤۲٦ هجريا إلى سنة ۱٤۲۷ هجريا .

_ ثم أصبح الشيخ ماهر المعيقلي يؤم المصلين في صلاتي التراويح والتهجد خلال شهر رمضان المبارك سنة ١٤٢٨هـجريا بالحرم المكي الذي لا يزال يشتغل فيه كإمام بشكل رسمي منذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا .

_ تُبث تلاوات الشيخ ماهر المعيقلي في العديد من القنوات الإذاعية و التليفزيونية وأيضا عبر المواقع على الإنترنت .