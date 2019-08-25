3 وفيات وإصابة واحدة إثر تصادم سيارتين بالباحة

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب رابع، بعد تصادم سيارتين بطريق جرب باتجاه الجعبة في الباحة، حسبما أعلن الناطق الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة عماد الزهراني.

وقال الزهراني في بيانٍ له، إنّ غرفة عمليات فرع الهيئة بالباحة تلقّت بلاغًا في الواحدة إلا الربع ظهرًا عن حادث تصادم بين سيارتين على الطريق، مؤكّدًا أنّه تمّ الفور الدفع بأربع فرق إسعافية من الهلال الأحمر بقيادة يحيى صالح السياسي.

وأضاف أنّ الفرق الإسعافية تبيّن لها مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة رابع بجراحٍ خطيرة، وتمّ التعامل مع الحالة ونقلها لمستشفى العقيق.

وأكّد الزهراني أنّ الحادث كان بمتابعة من مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة خالد بن محمد الغامدي، ومتابعة من المساعد للشؤون الإسعافيه عبدالله شرف الزهراني.