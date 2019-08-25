خادم الحرمين يستقبل رئيس أفغانستان ويقيم مأدبة غداء تكريمًا له

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر السلام بجدة اليوم، رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية الدكتور محمد أشرف غني.

ورحَّب خادم الحرمين الشريفين بالضيف ومرافقيه في المملكة، فيما أبدَى الرئيس الأفغاني سعادته بزيارة المملكة ولقائه خادم الحرمين الشريفين.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريمًا للرئيس الأفغاني.

حضر الاستقبال والمأدبة، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وبعض الوزراء.