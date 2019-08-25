السعودية اليوم / تعليم المهد يطلق حزمة من برامج التهيئة استعدادًا للعام الدراسي الجديد



المدينة المنورة 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واس

أطلق تعليم المهد اليوم, حزمة من برامج التهيئة استعدادًا للعام الدراسي الجديد, وذلك بمركز التدريب التربوي بالمحافظة.

وأوضح مدير التعليم بمحافظة مهد الذهب محمد بن علي القحطاني خلال تدشينه هذه البرامج أنه جرى انطلاق أكثر من 30 برنامجًا تدريبيًا للتهيئة والاستعداد للمعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات بتعليم المهد ، وذلك وفق خطة الطوير المهني لأسبوع التهيئة‬، بالإضافة إلى برنامج "بوابة المستقبل".

وأشار إلى أن ذلك يأتي انطلاقًا من أهمية التطوير المهني للعاملين بالميدان التربوي لضمان جاهزية واستعداد الميدان التعليمي لبداية عام دراسي يتميز بجودة الأداء وتحقيق الأهداف المنشودة، مضيفًا أن البرامج اشتملت على استخدامات التقنية المساعدة في مجال تعليم الطلاب ذوي الإعاقة والتقويم من أجل التعلم والتدريس المتمايز والتدريب على المقاييس النفسية ، وكذلك قيادة التعلم وإدارة البيئة الصفية.

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15:57ت م

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