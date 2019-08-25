عبيد حماد: العين تأثر بالغيابات أمام شباب الأهلي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب محمد عبيد حماد، المشرف على فريق الكرة في نادي العين الإماراتي، عن رضاه عن مستوى اللاعبين خلال لقاء شباب الأهلي في الجولة الأولى من كأس الخليج العربي.

وفرض شباب الأهلي التعادل على العين بهدفين لكل فريق، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء يوم الجمعة على استاد هزاع بن زايد.

وقال حماد إن الفريق قدم أداء جيدا خلال المباراة، لافتا إلى أن الغيابات كان لها دور في التعادل، بالإشارة إلى أن العين افتقد 8 لاعبين.

"العين الرياضية" التقت حماد عقب اللقاء للتعليق على مستوى فريقه ونتيجة التعادل مع شباب الأهلي حامل لقب كأس الخليج العربي.