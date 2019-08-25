السعودية | الرياض.. الإطاحة بوافد تسلل على مجمعين تجاريين واستولى على مجموعة كبيرة من الهواتف

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:57 مساءً, 25 أغسطس 2019 م المناطق - الرياض صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقاً لإجراءات البحث والتحري والاستدلال أسفرت – بفضل من الله – عن القبض على مقيم (مغربي الجنسية في العقد الخامس من العمر)، وذلك بعد توفر الدلائل على تسلله إلى مجمعين تجاريين للاتصالات أحدهما بحي اليرموك شرق العاصمة الرياض والآخر بحي الياسمين شمال العاصمة، والاستيلاء على مجموعة كبيرة من الهواتف النقالة والأجهزة الذكية والإلكترونية تقدر قيمتها بـ 360.000 ريال, وتم التحفظ على مبالغ مالية تجاوزت 93.000 ريال عُثر عليها بحوزته، وأنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه، أقرّ بما نسب إليه, حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة .

وبين أن شرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها. والله الهادي إلى سواء السبيل.

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