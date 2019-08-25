دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper «الأرصاد»: رياح مثيرة للأتربة على 6 مناطق خلال الساعات القادمة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، إلى تعرُّض ست مناطق لرياح نشطة مثيرة للأتربة مع تدنِّي مدى الرؤية خلال الساعات المقبلة.

وقالت الهيئة في سلسلة تنبيهات: إنَّ رياحًا سطحية نشطة مثيرةً للأتربة وتدنيًّا في مدى الرؤية يسود على مناطق المدينة المنورة (بدر، ينبع)، وجازان (الدرب، بيش، جازان)، ومكة المكرمة (الخرمة، القنفذة، الليث، المويه، بحرة، تربة، خليص، رابغ، رنية) حتى الثامنة من مساء اليوم.

وأشارت إلى أنَّ هذه الحالة الجوية تسود أيضًا على مناطق القصيم (الأسياح، البدائع، البكيرية، الرس، الشماسية، المذنب، النبهانية، بريدة، رياض الخبراء، ضرية، عقلة الصقور، عنيزة، عيون الجواء)، وتبوك (تبوك، تيماء)، ونجران (بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، شرورة، نجران، يدمة)، حتى الثامنة مساءً.

وكانت هيئة الأرصاد قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم الأحد، توقّعت فيه تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

وأشارت الهيئة إلى أنَّه من المتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحدّ مدى الرؤية الأفقية على مناطق «جازان وعسير والباحة» ومرتفعات مكة المكرمة حتى مرتفعات المدينة المنورة. ويمتد تأثير السحب الرعدية حتى الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة وجازان.