أول تعليق لوالد الفارسة ندى المشاركة في عروض فرسان سوق عكاظ.. ويكشف عن موقفه من ممارستها هذه الرياضة...

قال سعيد القحطاني (والد الفارسة ندى)، المشاركة في عروض فرسان سوق عكاظ، أنه يفتخر بفروسية ابنته.

وحسب “عكاظ” أضاف الأب أنه لن يتوانى عن دعمها والوقوف إلى جانبها للمشاركة في أي مناسبة تحمل اسم الوطن مشيرا إلى أن ابنته شغوفة بتعلّم هذا الفن من الرياضة.

وأوضح أن انطلاقتها من جدة التي بدأت فيها التدريب في إحدى مدارس تعليم الفروسية إلى أن أجادت جميع الفنون، لافتا إلى أن مشاركتها في سوق عكاظ، هذا الإرث التاريخي العظيم، محل فخر واعتزاز، ومن أجمل المحطات التي ستكون محفورة في الذاكرة.

وكان سعيد القحطاني ضمن الحضور وهو يشاهد العروض في موقع فرسان السوق الذي تشرف عليه مدرسة الجعيد للفروسية.