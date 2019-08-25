الإطاحة بمروج خمور بحوزته 17 عبوة مسكر في مهد الذهب

2019-08-25

متابعات الخليج 365 - مهد الذهب

تمكنت الدوريات الأمنية بمحافظة مهد الذهب، من ضبط متهم بترويج الخمور جراء محاولته الفاشلة في الهروب.

Advertisements

وحاول المتهم تجاوز نقطة التفتيش الأمنية، إلا أن فرق الدوريات الأمنية بمركز الهرارة قامت بمطاردته، حتى تم إيقاف المركبة.

وتحفظت الدوريات الأمنية على المركبة وضبط قائدها، عقب العثور على 17 عبوة مسكر مجهزة للبيع، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.