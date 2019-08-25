شكرا لقرائتكم الإطاحة بمروج خمور بحوزته 17 عبوة مسكر في مهد الذهب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الإطاحة بمروج خمور بحوزته 17 عبوة مسكر في مهد الذهب
متابعات الخليج 365 - مهد الذهب
تمكنت الدوريات الأمنية بمحافظة مهد الذهب، من ضبط متهم بترويج الخمور جراء محاولته الفاشلة في الهروب.
وحاول المتهم تجاوز نقطة التفتيش الأمنية، إلا أن فرق الدوريات الأمنية بمركز الهرارة قامت بمطاردته، حتى تم إيقاف المركبة.
وتحفظت الدوريات الأمنية على المركبة وضبط قائدها، عقب العثور على 17 عبوة مسكر مجهزة للبيع، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.
كانت هذه تفاصيل خبر الإطاحة بمروج خمور بحوزته 17 عبوة مسكر في مهد الذهب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.