دول مجموعة G7 : لن نسمح لطهران بامتلاك أسلحة نووية

2019-08-25

الموطن - متابعة

أكّد زعماء دول مجموعة دول G7 السبع الكبرى، أن مواقفهم متطابقة من الملف النووي الإيراني، وأنه يجب ألا تمتلك طهران أسلحة نووية.

وأعرب زعماء دول G7 عن عزمهم تعزيز الأمن في منطقة الشرق الأوسط ومنع امتلاك طهران لأي أسلحة فتاكة.

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ونقلت وكالة “كيودو” اليابانية عن مصدر في الحكومة اليابانية، أن رئيس الوزراء شينزو آبي؛ الذي يشارك في اجتماعات مجموعة G7 الدول السبع الكبرى في مدينة بياريتس الفرنسية، أعرب عن “قلقه الشديد من قيام إيران بتخصيب اليورانيوم”.

ووفقاً لـ”روسيا اليوم”، أعلنت طهران في مايو الماضي، تخفيض التزامها ببعض بنود الاتفاق النووي الخاصة بحجم ونسبة تخصيب اليورانيوم والماء الثقيل.

وأمهلت الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق 60 يوماً لتحقيق مطالب طهران، وأهمها إيجاد آلية للتعاملات المالية والتبادل التجاري معها، في ظل العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران.