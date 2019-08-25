“مقطوعة الضمان الاجتماعي” الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة برقم الطلب عبر رابط...

يبحث الكثير من مستفيدي مقطوعه الضمان الاجتماعي عن موعد صرف المساعدة المقطوعة المقدمة من وزاره العمل والتنمية الاجتماعية، وكانت قد حرصت وزارة العمل على مساعدة الأفراد والأسر أصحاب الدخل المتوسط أو المنخفض من أجل تحسين حياتهم المعيشية والعيش بحياة كريمة فى ظل غلاء الأسعار.

ولكن قد وضعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعض الشروط التى يجب أن تنطبق على كل فرد وأسرة يريدوا أخذ المساعدة المقطوعة، ونوضح لكم خلال هذه المقالة موعد صرف المساعدة المقطوعة وخطوات التسجيل والشروط اللازمة، فتابعونا.

موعد صرف المساعدة المقطوعة

أتاحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رابط الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة، ومن خلال هذه الرابط يُمكنك الاستعلام عن موعد صرف المساعدة الخاصة بك بكب سهولة وبدون جهد، ويتم ذلك عن طريق الدخول إلى الرابط المظلل وكتابة بياناتك من سجل مدني ورقم الطلب ورمز التحقق والبيانات المطلوبة الأخرى، وجدير بالذكر أنه من المتوقع صرف المساعدة المقطوعة آخر شهر ذى الحجة.

شروط التسجيل في المساعدات المقطوعة

يجب أـن تتوفر فيك عدة شروط لكي تستفيد من المساعدة المقطوعة، وهي:

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يجب أن يكون عمر المتقدم 35 عاماً فيما أعلى.

سعودي الجنسية.

من أسرة محدودة الدخل.

لا يملك سجلات تجارية.

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خطوات الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

كان الهدف من قدوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على هذه الخطوة هو رفع العبء عن المواطن السعودي، ونوضح لكم الآن خطوات الاستعلام عن أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة كالتالي:

وبهكذا نختم مقالنا آملين أن يكون قد حاز على إعجابكم، ولأي سؤال اكتب تعليق بالأسفل، وسوف نرد عليكم فى اسرع وقت