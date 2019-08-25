، تكريم 40 فائزًا بجائزة طلان للتميز بالداير .. الثلاثاء المقبل ،

محمد بن مسعود - الدمام - "المالكي": عدد المرشحين تجاوز أكثر من 150 مواطنًا

اعتمدت أمانة جائزة طلان للتميز بمحافظة الداير ، أكثر من 40 فائزًا بالجائزة حسب ضوابط ومعايير الجائزة المعتمدة في نسختها الرابعة لهذا العام 1440 هـ، والذين سيتم تكريمهم في حفل الجائزة المرتقب يوم الثلاثاء القادم الموافق 27 / 12 في تمام الساعة السادسة مساءً، والذي سيرعاه محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة وذلك في "استراحة السلام" بالمحنية.

صرح أمين الجائزة عيسى المالكي بأن موقع الجائزة شهد إقبالاً كبيرًا خلال فترة التقديم منذ لحظة إعلان فتح باب الترشح للجائزة بتاريخ 20-10 للنسخة الرابعة لعام 1440هـ والتي أطلقت ولأول مرة خدمة التقديم والترشح من خلال موقع الجائزة الإلكتروني الذي يشتمل على الشروط والتعليمات والمجالات والفروع واستمارات التسجيل والأدلة التفسيرية وأرشيف عن نسخ الجائزة السابقة.

وأوضح أمين الجائزة أن المتقدمين عبر موقع الجائزة تجاوز 150 مرشحًا، وبعد انتهاء فترة التسجيل قامت لجنة التحكيم بفرز الأسماء والعودة إلى ملفات الترشيح وفق شروط الجائزة ومعايير كل فرع، وتم الاعتذار بإرسال برسالة إلكترونية على إيميل المتقدم الذي لم تنطبق عليه موضحًا فيها المعايير والمسوغات غير المتحققة للحصول على الجائزة، متمنين للجميع التميز والتوفيق مستقبلاً والاحتفاء بكم في النسخ القادمة.

وثمّن أمين الجائزة موافقة محافظ الداير رعاية الحفل، لافتًا إلى نظر حرص سعادته على أهمية تشجيع التفوق والتميز وتكريم ومكافأة المتميزين، إسهامًا في بناء الوطن وتنمية أبنائه الذين هم أساسه ومستقبله، داعمًا ومساهمًا بذلك التميز، ومكرمًا للمتميزين.. مما سيكون له الأثر البالغ على نفوس أبنائنا وبناتنا المكرمين، وعلى القائمين على هذه الجائزة.

وأكد "المالكي" أن المتميز والمبدع يحظى بمكانة خاصة في رؤية المملكة 2030، مرجعًا ذلك إلى ما يجده شباب الوطن من اهتمام كبير، ودعم متواصل من قِبل القيادة الرشيدة، ممثلة بمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين حفظهم الله جميعًا.