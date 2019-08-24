مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440 شروط التسجيل والفئات المستفيدة

نتابع معكم متابعينا الكرام في دولة المملكة العربية السعودية لمستفيدي الضمان الإجتماعي، كافة التفاصيل المتعلقة بالمقطوعة، حيث يزداد البحث في هذه الاونة عن موعد وتوقيت صرف المقطوعة في الضمان الإجتماعي، حيث تعتبر هذه المساعدة من ابرز المساعدات التمويلية التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين في المملكة من أجل مساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض أو الاسر التي لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الاساسية، وتعتبر المقطوعة من أهم المساعدات التمويلية التي تعمل على مساعدة الأسر السعودية في تحسين ظروفهم الحياتية.

شروط الإستفادة من مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

حددت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية العديد من الشروط التي يجب أن تتوافر في المواطنين الذين يرغبون في التسجيل ضمن المستفيدين من مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، ومن بين تلك الشروط ما يلي :-

يجب على المستفيد ان يبلغ 35 عاماً فأكثر من أجل التسجيل والإستفادة من المقطوعة . تعتبر 30 ألف ريال سعودي هو الحد الأعلى المقدم لمستفيدي المقطوعة. يتم صرف المقطوعة بشكل دوري لمستفيدي الضمان الإجتماعي، لمرة واحدة في السنة . يتم تحديد الإعانة بناءاً على قيمة دخل الأسرة وعدد أفراد الأسرة .

الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان

هذا وقد أتاحت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية خدمة من أجل الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، حيث يمكنك زيارة البوابة الإلكترونية من هـــــــنــــا، وذلك من أجل الإستفادة والإستعلام عن قيمة الدعم المقدم من قبل الحكومة السعودية للمواطنين في المملكة، حيث تعمل المملكة على تقديم كل ما هو في سبيله مساعدة الأسر السعودية ذات الدخل المنخفض او الدخل المحدود.

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