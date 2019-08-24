ماذا قال والد مضيفة الخطوط السعودية المتوفاة؟

عبّر محمد زمزاري والد مضيفة الخطوط السعودية التي توفيت في حـادث مروري بالرياض عن عمر يناهز 30 عاماً، عن حزنه الشديد لوفاة ابنته “خولة”، شاكرا كل من قدم له العزاء في ابنته الغالية.

ووصف “زمزاري” على حسابه في “فيسبوك” فقد ابنته بالجرح الغائر، وما خلّفه فقدُها من حزن وحرقة، شاكرا جميع المضيفات زميلات ابنته، اللائي وقفن معها في مصابها، كما شكر مسؤولي من الخطوط السعودية، والسفارة التونسية في المملكة.

وكرر الأب المكلوم تقديره لكل من سانده وأعانه على تقبل الحدث الجلل، ووقفوا بجواره، حتى رجوع ابنته إلى بلادها تونس، آملا أن تمنحه كلمات المعزين والمرافقين شحنة صبر على ما ابتلي به.

يُذكر أن مدير عام الخطوط السعودية صالح الجاسر زار أسرة المضيفة المتوفاة خولة زمزاري بعد وفاتها في حـادث مروري تعرضت له حافلة تقلّ عدداً من المضيفات في الرياض.