عبّر محمد زمزاري والد مضيفة الخطوط السعودية التي توفيت في حـادث مروري بالرياض عن عمر يناهز 30 عاماً، عن حزنه الشديد لوفاة ابنته “خولة”، شاكرا كل من قدم له العزاء في ابنته الغالية.
ووصف “زمزاري” على حسابه في “فيسبوك” فقد ابنته بالجرح الغائر، وما خلّفه فقدُها من حزن وحرقة، شاكرا جميع المضيفات زميلات ابنته، اللائي وقفن معها في مصابها، كما شكر مسؤولي من الخطوط السعودية، والسفارة التونسية في المملكة.
وكرر الأب المكلوم تقديره لكل من سانده وأعانه على تقبل الحدث الجلل، ووقفوا بجواره، حتى رجوع ابنته إلى بلادها تونس، آملا أن تمنحه كلمات المعزين والمرافقين شحنة صبر على ما ابتلي به.
يُذكر أن مدير عام الخطوط السعودية صالح الجاسر زار أسرة المضيفة المتوفاة خولة زمزاري بعد وفاتها في حـادث مروري تعرضت له حافلة تقلّ عدداً من المضيفات في الرياض.
كانت هذه تفاصيل خبر ماذا قال والد مضيفة الخطوط السعودية المتوفاة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.