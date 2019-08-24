السعودية اليوم / مدير تعليم القريات يكلف بعض القيادات ويتفقد مبنى الإدارة الجديد



القريات 23 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 24 أغسطس 2019 م واس

أصدر مدير التعليم بمحافظة القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي عددا من قرارات التكليف الإدارية ، وشملت الإشراف والتنفيذ، والتشغيل والصيانة، ووحدة الأراضي والبرمجة، متمنياً للمكلفين التوفيق والسداد.

من ناحية ثانية تفقد الدكتور الثبيتي اليوم مبنى إدارة تعليم محافظة القريات الجديد يرافقه مدير المباني والمشاريع الدكتور خالد السراح، حيث تجول الدكتور الثبيتي بالمبنى واطلع على نسبة الإنجاز الذي تحقق حتى الآن وتابع جودة التشطيبات النهائية في المبنى واستمع من المهندسين المشرفين على المشروع وأكد الدكتور الثبيتي على تسليم المبنى في الوقت المحدد .

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19:07ت م

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