السعودية اليوم / الرئيس الأفغاني يصل إلى جدة



جدة 23 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 24 أغسطس 2019 م واس

وصل فخامة الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني، مساء اليوم إلى جدة لزيارة المملكة.

وكان في استقباله بمطار الملك عبد العزيز الدولي الملكي صحاب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة ، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي الوزير المرافق ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى أفغانستان جاسم محمد الخالدي ، والسفير الأفغاني لدى المملكة سيد جلال كريم ، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، ومدير شرطة جدة العميد محمد ال صقر ، ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر .

// انتهى //

19:07ت م

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