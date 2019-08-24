السعودية | التعليم : لم يتم إلغاء أو إيقاف جميع مدارس البنين في المملكة وستعمل وفق الطريقة الاعتيادية

الخليج 365 - الرياض- المناطق - متابعات

أكدت وزارة التعليم أنه لم يتم إلغاء أو إيقاف جميع مدارس البنين في المملكة وستعمل وفق الطريقة الاعتيادية، ولذلك يحق لولي الأمر تدريس ابنه في مدارس البنين دون إلحاقه في مدارس الطفولة المبكرة وهي مسألة اختيارية للجميع واختيار تعليمي أفضل أمام أولياء الأمور.

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وأضافت أن مدارس الطفولة المبكرة التي تم إسناد التدريس فيها إلى معلمات تحتوي على فصول ودورات مياه وتجهيزات منفصلة بشكل كامل، ولايوجد فيها دمج داخل الفصول.

وبينت أن عدد مدارس الطفولة المبكرة بلغ بمراحلها الأولى 1460 مدرسة موزعة على مدن ومناطق المملكة، تم فيها تأهيل وتجهيز 3313 فصلاً لرياض الأطفال تستوعب 83 ألف طفل بحيث ترتفع نسبة الالتحاق من 17% إلى 21% كما تم تأهيل وتجهيز 3483 فصلاً لطلاب الصفوف الأولية بنسبة 13.5% من العدد الكلي بمدارسنا.