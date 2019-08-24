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2019-08-24 وظائف شاغرة للجنسين في جمعية تحفيظ الرس متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس، ممثلة بقسم الموارد البشرية، عن توفر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين والسعوديات، من حملة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية: . مدير إدارة الموارد المالية. . موظف الموارد المالية. . موظف في مجال التطوع. . موظف علاقات عامة وإعلام. Advertisements . محاسب. . موظف تقنية معلومات. . رئيسة الإشراف النسائي. . موظفة موارد مالية. وأوضحت الجمعية، أن على الراغبين والراغبات بالتقديم تسجيل طلباتهم وإرفاق السيرة الذاتية والخبرات، وذلك عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا)









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