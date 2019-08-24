السعودية | داليا وعبادي يقصان شريط حفلات سوق عكاظ في موسم الطائف

شكرا لقرائتكم داليا وعبادي يقصان شريط حفلات سوق عكاظ في موسم الطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شهد مسرح سوق عكاظ، أولى الحفلات الفنية التي أطلقها موسم الطائف هذا العام، عبر تألق واسع، وإبداع غنائي، وحضور لافت للحفلة التي أحياها عبادي الجوهر وداليا مبارك، مقدمين حزمة من الوصلات الغنائية التي تنوعت ألوانها ما بين القديم والجديد، وسط تفاعل جماهيري، ظهر عند ترديدهم كلمات الأغاني.

الحفلة نفذت تذاكرها مبكراً، ليحتضن المسرح أكثر من 2500 شخص استمتعوا بالأنغام والأجواء، وظهر فيها المسرح بحلة جديدة كلياً، تعكس روح المكان عبر خلفية أنيقة وتشكيلات صخرية رائعة.

ففور ظهور داليا على خشبة المسرح، تعالت صيحات الحضور ترحيباً بها، فقدمت بحفلات بشكل مختلف، فقدمت تكريما لمؤسس الأغنية السعودية طارق عبدالحكيم، فقدت أغنية "حمام جانا من الطائف" و "ياريم وادي ثقيف"، كما غنت "قلبت الطاولة" و"درب المضيع" وشدت برائعة "اعطني الناي" وغنت "ترى حقي".

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وقالت للجمهور: "أنا سعيدة بتواجدي بالطائف، وغنائي على مسرح سوق عكاظ، وسط جمال الأجواء والطبيعة".

في حين اعتلى المسرح الفنان عبادي الجوهر، والذي بدأ وصلته الغنائية "الله على جو الطايف"، ثم رحب بالجمهور وشكرهم على الحضور، ووعدهم بأداء ما أحبوا من أغانيه.

وغنى موال "لن أعاتب" وواصل الفنان عبادي فقرته الغنائية حتى بعد منتصف الليل، وأدى مجموعة من أشهر أغانيه منها: "الود ودي"، "لو تعرفين"، "لو تحبني موت"، "قالوا ترا"، "فيني حنين"، "وتغيب"، "ياشوق أنا قلبي لهوف".