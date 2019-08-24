خطوات تجديد رخصة القيادة أبشر المملكة العربية السعودية إدارة المرور والجوازات

نظام أبشر الإلكتروني سهل علي كثير من الناس إنجاز مهامهم في إدارات المرور والجوازات من المنزل ومنها تجديد رخصة القيادة ولكن عليك اخي ان تقوم بعدة خطوات قبل أن تتجه لتجديد رخصة القيادة، نتابع معكم للتعرف على خطوات تجديد رخصة القيادة أبشر السعودية.
خدمة تجديد رخصة القيادة أبشر
حتى تتم تجديد رخصة القيادة عليك بدفع الرسوم المطلوبة لتجديد رخصة القيادة وهي تختلف قيمتها حسب مدة الرخصة التي تريد تجديدها وهي تبلغ ٨٠ ريال سعودي لتجديد عاملين و٢٠٠ ريال سعودي للتجديد لمدة ٥ أعوام و٤٠٠ ريال للتجديد لمدة ١٠ سنوات، ودفع غرامات المخالفات المرورية إن وجدت ولابد أن يكون الشخص الحامل للرخصة المراد التجديد له على قيد الحياة ويجب ارسال صورة صورة شخصية لمكتب المرور للمواطنين أو مكتب الجوازات للمقيمين.
خطوات تجديد رخصة القيادة للمقيمين
- عليك تسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية بإسم المستخدم أو رقم الهوية والرقم السري الخاص بك وأن لم يكن لديك حساب قم باتباع الخطوات الموضحة لإجراء حساب جديد بملء استمارة البيانات في الصفحة بالشكل الصحيح.
- اضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية ثم أيقونة مرور.
- ثم اضغط أيقونة تجديد رخصة القيادة.
- تظهر لك صفحة شروط وأحكام قم بقراءتها واضغط تأكيد وبعد ذلك تظهر لك صفحة خاصة ببياناتك مثل رقم الرخصة واسمك اضغط تأكيد بعد مراجعة البيانات.
- بعد ذلك يظهر لك البرنامج تمت العملية بنجاح ثم اختار طريقة استلام الرخصة انا بالبريد السعودي أو بالتوجه لإدارة المرور .