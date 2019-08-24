خطوات تجديد رخصة القيادة أبشر المملكة العربية السعودية إدارة المرور والجوازات

نظام أبشر الإلكتروني سهل علي كثير من الناس إنجاز مهامهم في إدارات المرور والجوازات من المنزل ومنها تجديد رخصة القيادة ولكن عليك اخي ان تقوم بعدة خطوات قبل أن تتجه لتجديد رخصة القيادة، نتابع معكم للتعرف على خطوات تجديد رخصة القيادة أبشر السعودية.

خدمة تجديد رخصة القيادة أبشر

حتى تتم تجديد رخصة القيادة عليك بدفع الرسوم المطلوبة لتجديد رخصة القيادة وهي تختلف قيمتها حسب مدة الرخصة التي تريد تجديدها وهي تبلغ ٨٠ ريال سعودي لتجديد عاملين و٢٠٠ ريال سعودي للتجديد لمدة ٥ أعوام و٤٠٠ ريال للتجديد لمدة ١٠ سنوات، ودفع غرامات المخالفات المرورية إن وجدت ولابد أن يكون الشخص الحامل للرخصة المراد التجديد له على قيد الحياة ويجب ارسال صورة صورة شخصية لمكتب المرور للمواطنين أو مكتب الجوازات للمقيمين.

خطوات تجديد رخصة القيادة للمقيمين