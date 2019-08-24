تقرير.. 5 لاعبين ينتظر تألقهم في الموسم الجديد للدوري التونسي

تنطلق، اليوم السبت، منافسات النسخة الجديدة من الدوري التونسي، والذي يحمل الترجي لقبه في آخر 4 مواسم.

ويأمل ناديا النجم الساحلي والإفريقي في مزاحمة الترجي وانتزاع اللقب منه.

الدوري التونسي يمتلأ بالعديد من اللاعبين الأكفاء أصحاب المهارات والإمكانيات.

ويستعرض التقرير التالي فيما يلي أبرز 5 لاعبين يستحقون المتابعة وينتظر تألقهم في الموسم الجديد للدوري التونسي.

* يوسف البلايلي (الترجي)





قاد البلايلي فريقه الترجي لإحراز لقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي في الموسم الماضي، بالإضافة إلى الاحتفاظ بلقب دوري أبطال أفريقيا قبل أن يتوج عامه الرائع بنيل لقب كأس الأمم الأفريقية مع منتخب بلاده.

نجح الترجي في الحفاظ على لاعبه البالغ عمره 27 عاما بعدما ذكرت تقارير إعلامية أنه سيرحل عقب تألقه مع الجزائر.

ويأمل بطل تونس في أن يواصل البلايلي تسجيل الأهداف وصنعها للمهاجمين في الموسم الجديد.

*طه ياسين الخنيسي (الترجي)





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نجح الخنيسي في تصدر ترتيب هدافي الترجي الموسم الماضي برصيد عشرة أهداف.

ويعول بطل تونس على مهاجمه كثيرا في الموسم الجديد، لكنه عزز خط هجومه بالتعاقد مع الإيفواري إبراهيما واتارا والجزائري بلال بن ساحة لتعويضه في حال الإصابة أو معاناته من الإرهاق.

*وجدي كشريدة (النجم الساحلي)





تألق الظهير الأيمن وجدي كشريدة (24 عاما) مع النجم في الموسم الماضي بفضل سرعته ومساهمته في الهجوم وصنع العديد من الأهداف.

وقدم كشريدة أداء رائعا مع تونس في كأس الأمم الأفريقية بمصر، وهو ما دفع العديد من الأندية الأوروبية لضمه لصفوفها.

ومع ذلك، يبدو أن اللاعب سيبقى في صفوف النجم الساحلي، بحسب التقارير الصحفية المحلية.

*فراس شواط (الصفاقسي)





يأمل الصفاقسي في تحسن أداء مهاجمه الشاب فراس شواط البالغ عمره 23 عاما وتطوير مهاراته أمام المرمى في الموسم الجديد لقيادته للمنافسة على لقب الدوري المحلي الغائب عن خزائنه منذ 2013.

ولعب شواط 47 مباراة في الدوري التونسي سجل خلالها 16 هدفا وصنع 9، علما بأنه اكتفى الموسم الماضي بتسجيل 9 أهداف.

*أحمد خليل (الإفريقي)





عانى أحمد خليل لاعب وسط فريق الإفريقي في الموسم الماضي من إصابة أبعدته طويلا عن الملاعب وخسر مكانه ضمن تشكيلة منتخب تونس الذي شارك في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.

ومع ذلك، فإن الفريق الذي حقق نتائج متواضعة في الموسم الماضي يأمل في أن يستعيد اللاعب الذي يجيد اللعب في أكثر من مركز مستواه، حتى يكون مساعدا له في الموسم الجديد الذي يتوقع أن يكون صعبا.