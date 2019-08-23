عبد العزيز بن سعد يتفقد مركز القلب بحائل

تفقد أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، مركز القلب الجديد في مستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل الذي تبلغ سعته الحالية 16 سرير عناية مركزة قلبية حديثة، و50 سرير تنويم وجهازين للقسطرة وغرفة عمليات مخصصة للقلب. واطلع أمير حائل خلال الجولة على أقسام مركز القلب الجديد، واستمع لشرح من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل حمود الشمري عن برنامج التشغيل التصاعدي للمركز لترتفع سعة أسرة العناية القلبية المركزة قريباً إلى 28 سريراً. وقد نوه الأمير عبدالعزيز بن سعد في تصريح صحفي بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين لتطوير الخدمات الطبية وحرص وزير الصحة ومعاونيه والقائمين على الصحة بالمنطقة، متطلعاً إلى مزيد من الإنجازات وتطور الخدمات التي تنعكس على صحة وراحة المرضى. وفي الختام زار أمير حائل عدداً من المرضى المنومين في أقسام القلب واطمأن على صحتهم . حضر الجولة المشرف العام على مراكز القلب بوزارة الصحة الدكتور عادل طاش ومدير مستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل سعود الشبلي



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