السعودية تشارك ضمن 63 دولة في مسابقة للمهارات بروسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أكد رئيس الوفد السعودي في المسابقة الدولية للمهارات نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور راشد الزهراني جاهزية المشاركين في المسابقة الدولية للمهارات الـ45 لعام 2019، التي انطلقت أمس بمدينة كازان الروسية.

وأوضح الزهراني أن المسابقة تستمر أربعة أيام، وتضم متسابقين من 63 دولة، حيث يشارك الوفد السعودي في مهارتي صيانة الطائرات واللحام بعد برنامج تأهيل للمتسابقين على أيدي خبراء ومختصين، امتد لـ3 أشهر.

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وأضاف بأنه جرى اختيار كل من حسن الراشد من المعهد التقني السعودي لخدمات البترول في مهارة اللحام، وإدريس الحجي من الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض في مهارة صيانة الطائرات، وذلك بعد فرز تجارب 2500 شاب وفتاة من مختلف القطاعات على مستوى مناطق المملكة، شملت الرياض والقصيم ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية، وتنافس فيها 500 متسابق بعد إجراء المقابلات الشخصية والاختبارات العلمية لتأهيل المرشحين لدخول المسابقة والتنافس على 14 مهارة متنوعة.

وأفاد بأنه أقيمت ورش عمل للمشاركين الذين يمثلون المملكة في مهارتي صيانة الطائرات واللحام وعقد دورة تدريبية لأساليب التقييم والتحكيم في المسابقة العالمية للمهارات لاعتمادهم كمحكمين دوليين والمشاركة بأعمال التحكيم أثناء المسابقة، وجرى قبولهم واعتمادهم أيضا كمحكمين دوليين يشاركون الآن بكل فاعلية واقتدار مع أقرانهم من مختلف دول العالم بأعمال الإعداد والتحكيم والتقييم.

يذكر أن المؤسسة تهدف إلى تمكين الشباب والفتيات لمن هم دون السن 23 عاما في المشاركات الدولية، بهدف نشر أهمية المهارة التقنية واكتشاف مهاراتهم، وتشجيعهم على الابتكار والإبداع، ودعم المبتكرين وأصحاب المهارات من خلال توفير المعامل والورش المجهزة لمساعدة المتدربين الموهوبين في تنفيذ ابتكاراتهم بمساعدة المدربين المتخصصين، من أجل تطوير الموهبة والابتكار.