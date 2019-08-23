شكرا لقرائتكم خبر عن سعوديات لـ«الخليج 365»: ثقة القيادة بالمرأة السعودية كبيرة.. السماح بالسفر يعززها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعرب عدد من السعوديات عن سعادتهن الغامرة بقرار التعديلات الجديدة في نظام وثائق السفر التي وافق عليها مجلس الوزراء، وتتيح منح جواز السفر لكل من يقدم طلباً بذلك من السعوديين إضافة إلى التصريح بالسفر دون موافقة ولي الأمر لمن أعمارهم 21 عاما فما فوق.

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"الخليج 365" التقت عددا من السعوديات في أحد المولات التجارية بجدة، وقدمن شكرهن لحكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، مبدين ارتياحهن التام لهذا القرار المناسب، مؤكدين أنهن على قدر ثقة القيادة ببنات الوطن، بدلا عن التخوف.

وأشرن إلى أن قرار إصدار الجواز والسماح بالسفر يخلق ثقة بين الفتاة والأسرة، إذ إن أي فتاة تستشير والديها في كل أمورها، مضيفات أن هذا القرار سينهي معاناة الكثير.

وأكدن أن الفتيات الآن لديهن الوعي الكامل، ويتعزز ذلك بالثقة الممنوحة من القيادة والمجتمع والأسرة، وأن الدولة لم تقدم على هذا القرار إلا لأنها تدرك أن المرأة السعودية على قدر الثقة، ولن يقدمن على أمور ممنوعة شرعاً ونظاماً، وأنهن لن يقمن بأشياء خاطئة لا تناسب تفكير أهاليهن أو دون علمهم، معربات عن فخرهن كفتيات سعوديات، إذ إن الدولة تسعى لإقرار حقوق المرأة السعودية على كافة المستويات.