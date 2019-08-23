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2019-08-23 تحذير من تدني الرؤية على مكة حتى السابعة متابعات الخليج 365 - واس نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم, من تكوّن سحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل جدة، والليث، والكامل، ورابغ، وبحره.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساء اليوم.











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