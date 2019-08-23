︎

. لا تزال الفرصة مهيأة بمشيئة الله تعالى لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة. وسماء غائمة إلى غائمة جزئياً على مناطق (الرياض، القصيم، حائل، تبوك).





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمطار رعدية اليوم الجمعة على هذه المناطق في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.