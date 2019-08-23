مغادرة أول رحلة حج أمريكية منذ 1997 وعلى متنها 163 حاجًّا

غادرت إحدى رحلات شركات الطيران الأمريكية، اليوم الخميس، من مطار الملك عبدالعزيز الدولي، الصالة رقم 1، وعلى متنها 163 راكبًا أمريكيًّا بعد أدائهم فريضة الحج.

وكانت الشركة قد دشنت الرحلات الأمريكية المباشرة إلى مطارات المملكة بعد توقف منذ عام 1997م، عندما وصلت يوم 31 يوليو الماضي إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي وعلى متنها حجاج أمريكا.

وقال المدير العام لمطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور، من جهته، إن الهيئة العامة للطيران المدني حرصت على تقديم كل التسهيلات الممكنة لوصول ومغادرة رحلة الطيران الأمريكية، مؤكدًا أن ذلك سيسهم في تحفيز باقي الناقلات الجوية الأمريكية على تسيير الرحلات بين الدولتين الصديقتين.

وأضاف أن استكمال كافة الإجراءات اللازمة لوصول ومغادرة الرحلة يؤكد جاهزية مطار الملك عبدالعزيز الدولي لاستقبال الرحلات من مختلف أنحاء العالم، مشيرًا إلى حرص القيادة الرشيدة على توفير كل ما من شأنه الرقي بمنظومة النقل الجوي بالمملكة.