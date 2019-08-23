«صحة جازان» تُنقذ شابًا من موت محقّق إثر تعرضه لإصابات خطيرة

نجح فريق طبي جراحي بصحة جازان، في إنقاذ حياة شاب تعرَّض لإصابات خطيرة كادت تودي بحياته.

وفي التفاصيل، قالت صحة جازان، عبر صفحتها الرسمية على «تويتر»: تعرَّض شاب لإصابة في الصدر والبطن نتج عنها وجود تهتك بالحجاب الحاجز والكبد والأوعية المغذية للقولون، مع نزيف داخلي، مضيفة: نجح فريق طبي جراحي في إنقاذ حياة الشاب، بعد أن تم إيقاف النزيف الداخلي، ورتق الكبد والمعدة والحجاب الحاجز.

وأكدت «صحة جازان»، أن الشاب المصاب يخضع للعناية الطبية اللازمة.

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وفي سياق ذي صلة، أكَّدت «صحة جازان» في وقت سابق، أن قسم أمراض القلب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، قدّم خدماته التداخلية والجراحية لأكثر من 2573 مريضًا ومريضة قلب، شملت عمليات القلب والقسطرة القلبية للبالغين والصغار، خلال العامين الماضيين.

وأوضحت «صحة جازان»، أن عدد عمليات القلب الجراحية للبالغين بلغت 137 حالة، فيما بلغت حالات القسطرة القلبية 2345 حالة، إضافة إلى 26 جراحة قلب أطفال و66 حالة قسطرة قلبية تكللت جميعها بالنجاح، إضافة إلى مراجعي عيادة القلب في العيادات الخارجية، البالغ عددهم 38430 مريضًا ومريضة.

وأشارت «صحة جازان»، إلى أن قسم أمراض القلب يقدّم خدمات طبية متكاملة وعالية الجودة لمرضى القلب، من خلال العناية الطبية الفائقة من قبل كادر طبي متميز قادر على التعامل مع أمراض القلب، الذين أسهموا في الحد من تحويل المرضى لخارج المنطقة، من أجل البحث عن العلاج.