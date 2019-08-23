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محمد بن مسعود - الدمام - انطلق مساء أمس برنامج الملعب الأخضر والذي يقدمه الإعلامي عبدالعزيز الهشبول ويبث على قناة 22 الفضائية يوميًا الساعة العاشرة مساءً، حيث يواكب البرنامج انطلاقة الموسم الرياضي في المملكة العربية السعودية ويناقش أهم القضايا الرياضية ونتائج المباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ويطرح أبرز الموضوعات لمختلف الأنشطة الرياضية باستضافة نخبة من المحللين الرياضيين والمختصين.
يُذكر أن برنامج الملعب الأخضر يدخل موسمه الرابع على التوالي ويعد من أبرز البرامج الرياضية التي تواكب الحدث وتنقله بصورة مفصلة.
انطلاق برنامج الملعب الأخضر على قناة 22صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-23
انطلق مساء أمس برنامج الملعب الأخضر والذي يقدمه الإعلامي عبدالعزيز الهشبول ويبث على قناة 22 الفضائية يوميًا الساعة العاشرة مساءً، حيث يواكب البرنامج انطلاقة الموسم الرياضي في المملكة العربية السعودية ويناقش أهم القضايا الرياضية ونتائج المباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ويطرح أبرز الموضوعات لمختلف الأنشطة الرياضية باستضافة نخبة من المحللين الرياضيين والمختصين.
يُذكر أن برنامج الملعب الأخضر يدخل موسمه الرابع على التوالي ويعد من أبرز البرامج الرياضية التي تواكب الحدث وتنقله بصورة مفصلة.
23 أغسطس 2019 - 22 ذو الحجة 1440
12:53 AM
انطلق مساء أمس برنامج الملعب الأخضر والذي يقدمه الإعلامي عبدالعزيز الهشبول ويبث على قناة 22 الفضائية يوميًا الساعة العاشرة مساءً، حيث يواكب البرنامج انطلاقة الموسم الرياضي في المملكة العربية السعودية ويناقش أهم القضايا الرياضية ونتائج المباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ويطرح أبرز الموضوعات لمختلف الأنشطة الرياضية باستضافة نخبة من المحللين الرياضيين والمختصين.
يُذكر أن برنامج الملعب الأخضر يدخل موسمه الرابع على التوالي ويعد من أبرز البرامج الرياضية التي تواكب الحدث وتنقله بصورة مفصلة.
، انطلاق برنامج الملعب الأخضر على قناة 22 ،
المصدر : الخليج 365
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