، الأردن تحتضن الحدث.. طواقم تحكيم سعودية لإدارة عربية وآسيوية للريشة الطائرة ،

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محمد بن مسعود - الدمام - يستعد حكام الوطن للمشاركة في تحكيم البطولات الدولية للريشة الطائرة، حيث تم ترشيح نخبة منهم وهم: الحكمتان هتون السدحان وربى اللحيدان، والحكمان محمد باسودان وأمجد هوساوي، من قبل الاتحادين العربي والآسيوي للريشة الطائرة للمشاركة بتحكيم منافسات البطولة العربية وبطولة غرب آسيا للريشة الطائرة التي ستقام منافساتها في العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 24 - 30 أغسطس الجاري.
هذا وقد تم إعداد الحكام للقيام بهذا الدور على أكمل وجه عبر التحاقهم بمجموعة مميزة من البرامج التدريبية ومشاركتهم بتحكيم العديد من المنافسات الداخلية للعبة، وتأتي خطوة مشاركة الكوادر الوطنية بتحكيم البطولات الدولية ضمن خطة الاتحاد التي يسعى من خلالها لتطوير إمكانيات الحكام واكتسابهم للخبرة.
الأردن تحتضن الحدث.. طواقم تحكيم سعودية لإدارة عربية وآسيوية للريشة الطائرةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-22
يستعد حكام الوطن للمشاركة في تحكيم البطولات الدولية للريشة الطائرة، حيث تم ترشيح نخبة منهم وهم: الحكمتان هتون السدحان وربى اللحيدان، والحكمان محمد باسودان وأمجد هوساوي، من قبل الاتحادين العربي والآسيوي للريشة الطائرة للمشاركة بتحكيم منافسات البطولة العربية وبطولة غرب آسيا للريشة الطائرة التي ستقام منافساتها في العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 24 - 30 أغسطس الجاري.
هذا وقد تم إعداد الحكام للقيام بهذا الدور على أكمل وجه عبر التحاقهم بمجموعة مميزة من البرامج التدريبية ومشاركتهم بتحكيم العديد من المنافسات الداخلية للعبة، وتأتي خطوة مشاركة الكوادر الوطنية بتحكيم البطولات الدولية ضمن خطة الاتحاد التي يسعى من خلالها لتطوير إمكانيات الحكام واكتسابهم للخبرة.
22 أغسطس 2019 - 21 ذو الحجة 1440
10:22 PM
يستعد حكام الوطن للمشاركة في تحكيم البطولات الدولية للريشة الطائرة، حيث تم ترشيح نخبة منهم وهم: الحكمتان هتون السدحان وربى اللحيدان، والحكمان محمد باسودان وأمجد هوساوي، من قبل الاتحادين العربي والآسيوي للريشة الطائرة للمشاركة بتحكيم منافسات البطولة العربية وبطولة غرب آسيا للريشة الطائرة التي ستقام منافساتها في العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 24 - 30 أغسطس الجاري.
هذا وقد تم إعداد الحكام للقيام بهذا الدور على أكمل وجه عبر التحاقهم بمجموعة مميزة من البرامج التدريبية ومشاركتهم بتحكيم العديد من المنافسات الداخلية للعبة، وتأتي خطوة مشاركة الكوادر الوطنية بتحكيم البطولات الدولية ضمن خطة الاتحاد التي يسعى من خلالها لتطوير إمكانيات الحكام واكتسابهم للخبرة.
، الأردن تحتضن الحدث.. طواقم تحكيم سعودية لإدارة عربية وآسيوية للريشة الطائرة ،
المصدر : الخليج 365
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