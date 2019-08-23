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اشتباكات عنيفة بين الشرعية والانتقالي في شبوة اليمنية
متابعات الخليج 365 - متابعة
أفادت مصادر مطلعة بسقوط قتلى وجرحى خلال مواجهات في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة اليمنية (شرق)، وتم خلالها إحراق معدات عسكرية.
وتدور الاشتباكات بين “النخبة الشبوانية” التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي من جهة، و”اللواء 21″ التابع للشرعية من جهة أخرى، في شارع درهم ومحيط السنترال وسط مدينة عتق، وفقا لقناتي “العربية” و”الحدث”.
كما امتدت الاشتباكات إلى المدخل الشرقي لمدينة عتق، ومحيط الإدارة المحلية والمركز الثقافي، وبالقرب من مطار عتق العسكري.
وذكرت الأنباء أن المعارك على أشدها وأن الانفجارات تهز مدينة عتق، وسط تعزيزات مكثفة تصل الطرفين. كما أفادت المصادر عن تحليق لطيران التحالف مع احتدام المعارك في عتق.
كما كانت الأنباء قد تحدثت عن وساطة قبلية وعسكرية لاحتواء الموقف، لكن الجهود فشلت، بحسب المصادر.
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