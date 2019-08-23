صور.. مدير الخطوط السعودية يزور مضيفات حادث الرياض

2019-08-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

زار مدير عام الخطوط السعودية المهندس صالح الجاسر المضيفات المصابات بحادث الحافلة أمس في الرياض.

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وقدّم الجاسر واجب العزاء لأسرة المضيفة التي انتقلت إلى رحمة الله في حادث سير مروري في مدينة الرياض داعياً لها بالرحمة والمغفرة ولذويها بالصبر والسلوان.

واطمأنّ على صحة المضيفات اللائي يتلقين العلاج في المستشفى، متمنياً لهن الشفاء العاجل.