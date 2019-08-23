السعودية اليوم / الكلية التقنية بطريف تعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق بالكلية



طريف 21 ذو الحجة 1440هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واس

أعلن فرع الكلية التقنية بطريف عن بدء استقبال طلبات الالتحاق بتخصصات السيارات والدعم الفني والإدارة المكتبية .

ودعت الكلية الراغبين الالتحاق بالدراسة ممن أنهوا الدراسة الثانوية مراجعة فرع الكلية الأحد القادم من الساعة الثامنة صباحا, مشيرة إلى أن المقاعد محدودة والفرصة لمدة أسبوع فقط .

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