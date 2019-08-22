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قراءة في كتاب الفقيه والدين والسلطة جدلية الفكر السياسي الشيعي
متابعات الخليج 365 - الرياض
الفقيه والدين والسلطة جدلية الفكر السياسي الشيعي كتاب جديد للدكتور محمد بن صقر السلمي، والأستاذ محمد السيد الصياد، يُلقي الضوء على قضية ولاية الفقيه والتشيع بين المرجعيتين العربية والإيرانية.
وتأتي أهمية موضوع الكتاب من كونه أول الكتب التي تدرس علاقة إيران بالتشيع العربي، من جانب مختلف هو نظرية الفقه السياسي والدستوري، ذلك لأن نظريات الفقه السياسي هي المدخل الرئيس لخلافات الدولة الإيرانية ما بعد الخميني مع الفقيه العربي والمرجعية العربية.
ويدرس الكتاب علاقة إيران بالتشيع العربي من منظور سياسي واستراتيجي، بيد أن لا توجد دراسة شاملة تشرح وتحلل العلاقات الفكرية والأيديولوجية ومواطن الخلافات وأبعادها الاجتماعية وسياقاتها الانثروبولوجية وخلفياتها الدينية والمذهبية بين المرجعية القمية ما قبل وما بعد الخميني والمرجعية العربية.
ويُلقي الكتاب الضوء على تطور تلك العلاقات وعوامل تماسكها ومحدداتها في العقل الحوزوي.
ويمكن الاطلاع على الدراسة وتحميلها كاملة من خلال الرابط المرفق: (الفقيه والدين والسلطة جدلية الفكر السياسي الشيعي).
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