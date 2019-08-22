شكرا لقرائتكم خبر عن الخريجي يطمئن على صحة المواطن المصاب بطلق ناري في تركيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا وليد الخريجي اليوم (الخميس) المواطن الذي تعرض لإطلاق نار في إسطنبول ويتلقى العلاج حالياً في أحد المستشفيات، للاطمئنان على صحته والوقوف على الخدمات الطبية التي تقدم له.

ونقل الخريجي للمواطن حرص القيادة، وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بالحرص على سلامة المواطنين،متمنياً له الشفاء العاجل.