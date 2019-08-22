شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء تكليف العلياني وتعيين الحويطي رئيسا لبلدية بيشة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - سياف الشهراني(بيشة)
أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قراراً يقضي بإنهاء تكليف رئيس بلدية بيشة المهندس مصلح بن صالح العلياني، وندب المهندس محمد بن ناجي الحويطي بعد إنهاء خدماته من بلدية وادي الدواسر الى محافظة بيشة لمدة شهر ومن ثم تكليفه بعد نهاية الانتداب.
ونص القرار على إبلاغ أمين منطقة الرياض لاعتماد بديل مؤقت لرئاسة بلدية وادي الدواسر وفق ضوابط الترشيح.
وأكدت مصادر من داخل أمانة عسير لـ«الخليج 365» صدور قرارات لتعيين رؤساء عدد من البلديات. ويأتي صدور هذا القرار في إطار خطة الوزارة الهادفة للارتقاء بمستوى الخدمات البلدية في محافظات منطقة عسير كافة.
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