تردد القناة الرياضية السعودية hd و قناة ksa sport 2 قنوات الدوري السعودي

استقبل تردد القناة الرياضية السعودية hd و قناة ksa sport 2 على النايل سات والعرب سات، وتابعو مباريات الدوري السعودي للمحترفين، بعد انطلاق مباريات الجولة الأولى للموسم الكوري الجديد، في النسخية التي تحمل اسم كأس دوري الأمير محمد بن سلمان، ليعود موسم جديد من المتعة والتشويق والإثارة كما عهدنها خلال المواسم السابقة، في ظل المنافسة الكبيرة بين كبار الكرة السعودية الأهلي والنصر والاتحاد والهلال على حصد الألقاب، والمنافسة القوية المرتقبة من باقي الأندية المشاركة من اجل بلوغ منصة التتويج وحمل القب.

للعام الثاني على التوالي تحصل القنوات الرياضية السعودية على حق نقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين، عقب تدشين الهيئة العامة للرياضة المسابقة لموسم 2019-2020، والتي أطلق عليها اسم دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وستنقل مباريات الدوري عبر تردد القناة الرياضية السعودية hd و قناة ksa sport 2 المجانية والمفتوحة على القمر الصناعي العربسات والنايل سات.

تردد القناة الرياضية السعودية hd

أولى مباريات الدوري السعودي جمعت بين النصر وضمك، واستطاع النصر تحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في مشوار الحفاظ على اللقب، وتم متابعة المباراة عبر تردد القناة الرياضية السعودية hd الأولى، والتي يمكن متابعة الاستوديوهات التحليلية لها والبرامج الرياضية الحوارية لتغطية الكواليس في ما قبل وما بعد المباريات وفق قيم الترددات العاملة.

اسم القمر النايل سات الاستقطاب العرب سات التردد 12149 أفقي 12149 التردد الثاني 12284 رأسي الترميز 27500 …… 27500 تصويب الخطأ 5/6 ………….. 5/6

تردد قناة ksa sport 2

اضبط تردد قناة الرياضية السعودية الثانية،والتي ستظهر تحت اسم تردد قناة ksa sport 2 على النايل سات والعرب سات، بجانب القنوات الرياضية السعودية بلس 1 و 2، من خلال الترددات الموضحة بعالية، وتقدم القناة حاليا مباراة الأهلي والعدالة.