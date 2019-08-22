شكرا لقرائتكم خبر عن فشل المفاوضات بين الشرعية والانتقالي .. وعيدروس الزبيدي يغادر السعودية وهذه وجهته القادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - غادر وفد المجلس الانتقالي الجنوبي مساء اليوم الخميس مدينة جدة السعودية.

وأفادت مصادر مطلعة بأن وفد الانتقالي برئاسة عيدروس الزبيدي غادر السعودية متوجهاً الى عدن بعد رفض الحكومة اليمنية الشرعية الدخول في أي حوار مالم يسحب المجلس جميع قواته من المرافق التي سيطر عليها.

وكانت السعودية دعت إلى حوار بين كافة الاطراف اليمنية بعد سيطرة قوات تابعة للانتقالي على العاصمة المؤقتة عدن في العاشر من أغسطس الجاري.