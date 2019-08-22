شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تنهي حلم الانفصاليين إلى الأبد.. وموقف رادع يعيد الأمور إلى نصابها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الخميس، إن مساعي بلادها لوأد الفتنة في "عدن" تأتي في إطار حرصها على سلامة ووحدة الأراضي اليمنية ومنع تشرذم البلاد وتقسيمها.

وذكرت الصحيفة في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان ( الأزمة اليمنية.. والدور السعودي ) : لا يمكن لأي مراقب منصف إلا أن ينوه بالدور السعودي الكبير والداعم لليمن شعبا وحكومة شرعية في مواجهة جماعة الحوثي التى تسعى إلى زعزعة استقرار المنطقة لتنفيذ أجنداته التخريبية.

وبينت إن تدخل السعودية بقيادة التحالف العربي جاء بناءا على دعوة صريحة من الحكومة اليمنية الشرعية لإنهاء الانقلاب الحوثي الساعي بدعم من طهران إلى تحويل اليمن إلى بؤرة إرهابية ومركز لتصدير الفتنة إلى دول الجوار.

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وأضافت: وبدورها تسعى المملكة خلال هذه الأيام إلى وأد الفتنة في عدن واحتواء ما جرى ويجري في العاصمة المؤقتة من سيطرة «المجلس الانتقالي» على بعض المواقع والمؤسسات الحكومية، بدعوتها إلى اجتماع عاجل في جدة في محاولة منها لمنع المتربصين من استغلال هذه الأحداث لتوسيع فجوة الخلاف واللعب بالنار في هذه المرحلة العصيبة من تاريخ اليمن.

وأشارت إلى أن هذه الدعوة للحوار جاءت في إطار حرص الرياض على سلامة ووحدة الأراضي اليمنية ومنع تشرذم البلاد وتقسيمها.

واعتبرت الصحيفة أن الموقف السعودي الرادع نجح بامتياز في وأد هذا المخطط وإجهاضه بدعم إقليمي ودولي، وكما نجحت في ذلك فإنها ستنجح أيضا في احتواء أحداث عدن وإعادة الأمور إلى نصابها.