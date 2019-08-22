شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل نجل ”عبدالملك الحوثي” و 3 من أفراد أسرته.. وقناة المسيرة تنقل هذا الخبر الصادم للمليشيا (صورة+فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شيعت مليشيا الحوثي الانقلابية في العاصمة صنعاء جثمان أحد أقارب زعيم المتمردين، بعد مصرع نحو 3 آخرين من أفراد أسرته خلال أيام.

ونقلت قناة اليمن الفضائية خبرًا تابعه "ناس تايمز" عن تشييع المدعو "أيمن عبدالملك أميرالدين الحوثي" والذي يحمل إسمًا مستعارًا (مالك) وهو نجل شقيق وزير داخلية الانقلابيين ،في صنعاء، عبدالكريم أميرالدين الحوثي، وعم عبدالملك الحوثي زعيم الجماعة.