انقلاب شاحنة يعرقل المرور في طريق مكة – جدة السريع

2019-08-22

متابعات الخليج 365 - جدة

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية في وزارة الداخلية، مساء اليوم الخميس، عن انقلاب شاحنة في طريق “مكة – جدة” السريع.

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وأوضح المركز، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: أن الحادث وقع عن جسر الحرس باتجاه مكة المكرمة.

وأضاف المركز أن الحادث تسبّب في إعاقة الحركة المرورية حيث تمت مباشرة الحادث من قبل الجهات المختصة.