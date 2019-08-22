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انقلاب شاحنة يعرقل المرور في طريق مكة – جدة السريع
متابعات الخليج 365 - جدة
أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية في وزارة الداخلية، مساء اليوم الخميس، عن انقلاب شاحنة في طريق “مكة – جدة” السريع.
وأوضح المركز، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: أن الحادث وقع عن جسر الحرس باتجاه مكة المكرمة.
وأضاف المركز أن الحادث تسبّب في إعاقة الحركة المرورية حيث تمت مباشرة الحادث من قبل الجهات المختصة.
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