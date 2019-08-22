رئيس الوزراء الهندي يزور الإمارات للمرة الثالثة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يبدأ ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، الجمعة 23 أغسطس 2019، زيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة، هي الثالثة له منذ توليه رئاسة حكومة بلاده عام 2014.

وتستمر الزيارة 3 أيام، يبحث خلالها مودي مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، تعزيز علاقات الصداقة التاريخية والتعاون الاستراتيجي بين البلدين.

العلاقات بين دولة الإمارات والهند تتسم بالخصوصية فهي متجذرة وقديمة، حيث شهد الخليج العربي بدايات حركة التجارة وعبور السفن بين البلدين وتبادل السلع والمنافع منذ مئات السنين.

وتعززت تلك العلاقات ووضع لها شكلا وإطارا تنسيقيا وتعاونيا واضحا مؤسسُ دولة الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي قام بزيارة تاريخية إلى الهند في عام 1975 تبعتها زيارة رئيسة وزراء الهند الراحلة إنديرا غاندي إلى الإمارات في عام 1981.