القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يبدأ ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، الجمعة 23 أغسطس 2019، زيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة، هي الثالثة له منذ توليه رئاسة حكومة بلاده عام 2014.
وتستمر الزيارة 3 أيام، يبحث خلالها مودي مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، تعزيز علاقات الصداقة التاريخية والتعاون الاستراتيجي بين البلدين.
العلاقات بين دولة الإمارات والهند تتسم بالخصوصية فهي متجذرة وقديمة، حيث شهد الخليج العربي بدايات حركة التجارة وعبور السفن بين البلدين وتبادل السلع والمنافع منذ مئات السنين.
وتعززت تلك العلاقات ووضع لها شكلا وإطارا تنسيقيا وتعاونيا واضحا مؤسسُ دولة الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي قام بزيارة تاريخية إلى الهند في عام 1975 تبعتها زيارة رئيسة وزراء الهند الراحلة إنديرا غاندي إلى الإمارات في عام 1981.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء الهندي يزور الإمارات للمرة الثالثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.