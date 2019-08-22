“النقل” تعلن أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف 2019

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

أعلنت وزارة النقل، ترشيح 76 مواطنًا ومواطنة اجتازوا المقابلات الشخصية على الوظائف المعلن عنها بتاريخ 6/10/ 1440 على موقع الوزارة الإلكتروني وعلى منصة جدارة بوزارة الخدمة المدنية.

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وأكدت وزارة النقل على المرشحين والمرشحات المرفقة أسماؤهم سرعة استكمال إجراءات الكشف الطبي وفق آلية وزارة الخدمة المدنية علمًا بأن آخر موعد للانتهاء من الكشف الطبي سيكون يوم الخميس 6/ 1/ 1441 هجريًا الموافق 5 سبتمبر 2019.

كما أكدت الوزارة أنه من لم يستكمل إجراءات الكشف الطبي في الموعد المحدد فإن ذلك سيعتبر عدولًا منه عن الوظيفة، ولا يحق له المطالبة بالوظيفة بعد ذلك.

ولمعرفة الأسماء يمكن الدخول على الرابط https://www.mot.gov.sa/ar/MediaCenter/Announcements/Pages/jobs06101440.aspx