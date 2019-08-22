أمير القصيم: أرواحنا هدايا للدفاع عن الوطن والذود عنه

2019-08-22

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - بريدة

وقف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير القصيم، خلال زيارته لمهرجان تمور بريدة أمس, على جاهزية هدية الأهالي ومهرجان تمور بريدة لأبطال الحد الجنوبي، التي تأتي استشعاراً لدورهم البطولي في حماية الوطن ومقدساته.

Advertisements

وأكد سمو أمير منطقة القصيم، على أنه مهما يقدم لأبناء هذا الوطن من الجنود المرابطين والمجاهدين والواقفين على حدود هذا الوطن في الحد الجنوبي هو أقل من الواجب، حامداً الله على هذه المشاعر الوطنية وهذه المبادرة التي يقدمها أبناء المنطقة من مزارعيها ورجال أعمالها وتجارها للمشاركة ولو بجزء يسير من التعبير عن مشاعرهم تجاه رجالات القوات المسلحة والمرابطين على الحد الجنوبي.

وقال: إن جميع أرواحنا هدايا للدفاع عن الوطن والذود عنه، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن ينصر جنودنا البواسل في الحد الجنوبي، وأن يرحم شهداء الواجب منهم، وأن يشفي المصابين وأن يدحر أعداءهم، وأن يجعل بلاد التوحيد منصورة دائماً تدافع عن الحق، داعياً الله أن يجعل هذا الوطن آمناً مطمئناً بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله -، بشجاعة رجاله البواسل الذين قدّموا أرواحهم للدفاع عن هذه البلاد الطاهرة.