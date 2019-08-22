تردد قنوات ksa sports الرياضية السعودية 2019 على النايل سات والعرب سات

اضبط تردد قنوات ksa sports الرياضية السعودية على مدار قنوات النايل سات والعرب سات، بهويتها الجديدة عبر قنواتها الأولي والثانية المتخصصة في تغطية الأحداث الرياضية السعودية سواء على الشأن المحلي أو الدولي بمختلف وشتى المسابقات، ومنها مباريات الدوري السعودي للمحترفين، حيث نرفق لكم أحدث تردد القنوات السعودية الرياضية ksa sports 1، و ksa sports 2 .

بداية منافسات دوري محمد بن سلمان موسم 2020 عبر تردد القنوات السعودية الرياضية، والتي ستوفر تغطية مجانية لجميع المباريات عبر القنوات العادية، والقنوات عالية الجودة، والتي ستوفر تغطية متميزة كما عهدنها الموسم الماضي لجميع المباريات .

متابعة إعلامية قوية اليوم الأول من مارس للشكل الجديد الذي ظهرت علية القنوات الفضائية الرياضية السعودية، عقب توقيع الاتفاقية ما بين رئس جهاز الرياضة السعودية وهيئة التلفزيون والإذاعية، والتي منحت نقل الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي 2019-2020 وما تبقى منه من مباريات على تردد قنوات ksa sports الرياضية السعودية .

تردد قنوات ksa sports الرياضية

القنوات الرياضية السعودية تسعى حالياً لكسب رضاء المشاهد السعودي والعربي، خاصةً بعد التوقيع مع شركة الاتصالات السعودية لتكون هي الناقل الحصري لمباريات دوري المحترفين السعودي لمدة 10 سنوات ووقف عقد سنوات إم بي سي برو سبورت، ويأتي ظهور تردد قنوات ksa sports الرياضية السعودية كأولى خطوات الاتفاقيات الجديدة التي أبرمتها هيئة الرياضة السعودية .

تردد قناة ksa sports الرياضية على النايل سات

نشرت قيم الترددات العاملة على القمر الصناعي نايل سات، وسيكون تردد قناة ksa sports الرياضية بالقيم التالية:

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التردد : 12284

الاستقطاب : أفقي

الترميز : 27500

تردد قناة ksa sports الرياضية عربسات

التردد العامل على شبكة ترددات القمر الصناعي العربي عرب سات بياناتها كما يلي:

التردد : 12149

الترميز : 27500

الاستقطاب : أفقي.

الدوري السعودي للمحترفين “كأس الأمير محمد بن سلمان”

بدأت قنوات السعودية الرياضية في شكلها الجديد نقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين بداية من اليوم 1-3-2018 وحتى نهامية الموسم، ويمكنكم ضبط أجهرة الانتقال على القيم بعالية لتحسين الجودة ، مكن متابعة واستقبال تردد قنوات ksa sports على القمر الصناعي المصري نايل سات بقيم التردد المرفقة بعالية، حيث يتم التركيز على تقيدم محتوى رياضي متميز وفق تقنية الصورة عالية الجودة لمواكبة التطور في تكنولوجيا النقل التلفزيوني للأحداث الرياضية، تنقل القناة السعودية الرياضية اليوم المباراة الودية بين منتخب السعودية الأول والمنتخب الأوكراني، عبرالرياضية السعودية على النايل سات والعرب سات.

أعلن تركي آل شيخ رئيس الهيئة السعودية الرياضية عن توجيهات الأمير محمد بن سلمان نحو نقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين موسم 2019-2020 عبر تردد القنوات الرياضية السعودية المجانية، ومرفق بعالية بيان الترددات العاملة على العرب سات والنايل سات.