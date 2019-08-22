مكاني لبيع التذاكر وسداد قيمتها | موقع حجز تذاكر مباريات الدوري السعودي و كأس ولي العهد

رابط موقع مكاني لبيع التذاكر مباريات الدوري السعودي ” كأس دوري محمد بن سلمان” ومباريات كأس ولي العهد أون لاين، وألية حجز التذاكر وسداد قيمتها عبر خدمات الدفع السريع التي يوفرها الموقع لعشاق الرياضة وخاصة كرة القدم من الأفراد أو العائلات، وفق مواعيد طرح مباريات الدوري وخاصة جولات الدربي بين أكبر أندية المملكة العربية السعودية والتي منها الاتحاد والأهلي والهلال والنصر والتعاون وباقي أندية دوري المحترفين، وسنتعرف على كيفية حجز تذاكر مباريات الدوري على موقع مكاني من خلال الرابط الإلكتروني الرسمي للموقع المدرج ضمن التوضيحات المبينة أدناة.

يقدم موقع مكاني تذاكر مباريات كرة القدم في مسابقة دوري محمد بن سلمان، رغم الإعلان عن منصة تذاكر السعودية الموحدة، والتي أطلقتها الهيئة العامة للرياضة، لتكون هي المنفذ الإلكتروني الموحد لبيع التذاكر للعديد من الفاعليات الرياضية في كرة القدم وغيرها، ويمكن الدخول على موقع مكاني وشراء تذاكر الدوري السعودي للمحترفين موسم 2019-2020 .

موقع مكاني لبيع التذاكر

حظي موقع مكاني لبيع التذاكر لمباريات الدوري السعودي وغيرها من المسابقات الرياضية التي يشارك فيها المنتخبات السعودية، بثقة الشارع الرياضي السعودي، حيث وفر الموقع الإلكتروني ألية سهلة يستطيع من خلالها عشاق كرة القدم حجز مقعد وشراء تذكرة متابعة مباراة ومؤازرة لنادية والتشجيع من داخل الملعب بكل سهولة ويسر، وذلك بدون خوض المعاناة جراء السعي وراء الحصول على تذكرة من منافذ البيع، وسهل موقع مكاني لحجز تذاكر مباريات كرة القدم طريقة سداد قيمة التذكرة التي تقدم لشراؤها المواطن أو المواطنة للتذاكر الفردية أو المجمعة التي تخص العائلات، أو أحد المقيمين داخل حدود المملكة العربية السعودية.

موقع مكاني يعمل على تقسيم مدرجات الملعب لقطاعات كل قطاع يمنح لون معين، ويحتوي كل قطاع على مجموعة من المربعات يكون لها بداية ونهاية من الترقيم، وبالتالي تكون عملية حجز تذاكر المباريات وتحديد مكان مقعد المشجع من السهل التعرف علية والوصول إليه بدون عناء، ولتوضيح كيفية أو طريقة عمل موقع مكاني لبيع التذاكر ننشر لكم المخطط أدناة، ويشير الموقع عبر خدماته الإلكترونية لمكان أو موقع تواجد وبيع تذاكر العائلات لمتابعة مباريات كرة القدم، بما يحفظ لهم خصوصيتهم وتواجدهم برفقة بعضهم البعض وهي من الخدمات الهامة لموقع مكاني.

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رابط مكاني لحجز تذاكر المباريات

دخول موقع مكاني لبيع تذاكر مباريات كرة القدم يستوجب المرور بمرحلة التسجيل وتفعيل الحساب وهي أهم الخطوات التي يجب إتمامها بعانية لسهوة استخدام خدمات الموقع، ومتابعة نشر عرض تذاكر المباريات وفق المسابقات الجارية سواء بالدوري أو الكأس أو حتى للمنتخب أن كان هناك إمكانية لذلك، وإليكم رابط تسجيل دخول مكاني وبالدخول إليه يتم طلب إدخال البيانات المطلوبة للتسجيل في جميع الحقول الموضحة، والتي منها الاسم والعنوان والبريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بالمستخدم وباقي البيانات.

طريقة سداد قيمة تذكرة موقع مكاني

سداد قيمة تذكرة مباراة تم حجزها عن طريق رابط موقع مكاني لحجز تذاكر المباريات تكون من خدمات السداد الإلكترونية عن طريق برنامج سداد، عبر ماكينات الصراف الآلي على سبيل المثال حيث يتم اختيار خدمة البريد السعودي وإدخال رقم الفاتورة ودفع قيمة التكاليف، ويمكن مراجعة رابط الموقع الرسمي والتعرف على ما يستجد من طرق الدفع الإلكتروني التي يقدمها الموقع.